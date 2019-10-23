В Татарстане средняя зарплата превысила отметку в 36 тысяч рублей
Правда, рост реальной оплаты труда в республике, по сравнению с этим, не так уж и высок
Рост среднего размера оплаты труда в республике составил 5,4%.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Согласно Татарстанстата, в январе-августе 2019 года средний размер заработной платы в республике, по сравнению с предыдущим периодом, выросла на 5,4% и составила 36 112,7 рублей.
Вот только реальная зарплата, которая рассчитывается с учетом индекса цен на товары и услуги, не имеет такого резкого роста. Опять же по сравнению с январем-августом 2018 года она увеличилась всего на 0,8%.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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