В Казани на Горьковском шоссе автомобиль «Лада» влетел в ограждение и перевернулся
Ночью в столице Татарстана недалеко от ж/д моста у озера Лебяжье автомобиль ВАЗ-2109 на скорости влетел в дорожное ограждение, несколько раз перевернулся и остался лежать на крыше.
По предварительной информации, 35-летний водитель «Лады» сел за руль пьяным, а также превысил безопасную скорость и в итоге потерял управление над машиной.
Мужчина получил травмы в виде перелома позвонков и ссадины. С места дорожно-транспортного происшествия его увезли в больницу.
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В Казани на Горьковском шоссе автомобиль «Лада» влетел в ограждение и перевернулся.соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU
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