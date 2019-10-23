СЕГОДНЯ 10:00 2019-10-23T10:02:28+03:00

Водителя отечественной легковушки доставляли в больницу с различными травмами [видео]

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Ночью в столице Татарстана недалеко от ж/д моста у озера Лебяжье автомобиль ВАЗ-2109 на скорости влетел в дорожное ограждение, несколько раз перевернулся и остался лежать на крыше.

По предварительной информации, 35-летний водитель «Лады» сел за руль пьяным, а также превысил безопасную скорость и в итоге потерял управление над машиной.

Мужчина получил травмы в виде перелома позвонков и ссадины. С места дорожно-транспортного происшествия его увезли в больницу.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/739564" frameborder="0"></iframe> В Казани на Горьковском шоссе автомобиль «Лада» влетел в ограждение и перевернулся.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU