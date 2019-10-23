В Марий Эл охотника, который перевернулся в лодке, спасли от переохлаждения
Накануне в 16.50 дежурному Марийской аварийно-спасательной службы поступило сообщение о том, что на Волге в двух километрах вверх от села Сидельниково перевернулся охотник на лодке. 43-летний житель Новочебоксарска оказался в холодной воде.
На помощь ему также на лодке выдвинулась Кокшайская аварийно-спасательная группа. К моменту прибытия спасателей мужчина был уже на берегу, у него наблюдались все признаки переохлаждения.
- Мужчину доставили до личного транспорта и друзей, помогли переодеться в сухую одежду. Далее его передали медикам, - сообщили в Марийской аварийно-спасательной службе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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