В Марий Эл охотника, который перевернулся в лодке, спасли от переохлаждения

СЕГОДНЯ 09:43 2019-10-23T09:43:34+03:00

Помощь до него добиралась по воде

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Накануне в 16.50 дежурному Марийской аварийно-спасательной службы поступило сообщение о том, что на Волге в двух километрах вверх от села Сидельниково перевернулся охотник на лодке. 43-летний житель Новочебоксарска оказался в холодной воде.

На помощь ему также на лодке выдвинулась Кокшайская аварийно-спасательная группа. К моменту прибытия спасателей мужчина был уже на берегу, у него наблюдались все признаки переохлаждения.

- Мужчину доставили до личного транспорта и друзей, помогли переодеться в сухую одежду. Далее его передали медикам, - сообщили в Марийской аварийно-спасательной службе.

ИСТОЧНИК KP.RU