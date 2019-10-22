2019-10-22T19:51:23+03:00
Происшествия

В Казани подростка, который с пистолетом и ножом взял в заложники свой класс, отправлен на лечение

Расплакавшийся после этого старшеклассник получил самый мягкий приговор
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В этот вторник, 22 октября, в Ново-Савиновском районном суде Казани огласили приговор 17-летнему подростку, который 13 мая этого года в гимназии №7 взял в заложники свой класс вместе с учительницей. Мальчик пришел в учебный кабинет с пистолетом и ножом, а после сел на место педагога. В итоге подросток расплакался и сдался полиции. Никто не пострадал, кроме учительницы – женщине стало плохо со здоровьем. В отношении задержанного школьника было возбуждено уголовное дело по статье «незаконное лишение свободы».

По одной из версий мальчик сделал это из-за неразделенной любви. Также, ранее сообщала «Комсомолка» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, школьник взявший в заложники свой класс из обеспеченной семьи. Только вот его родители в разводе – папа работает в одном из казанских банков, а мама трудится в Москве.

В ходе следствия была проведена судебно-психиатрическая экспертиза. По ее результатам, подросток «был не в состоянии осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими». Причина тому наличие у него психического заболевания или иного болезненного состояния психики.

В итоге суд согласился с доводами экспертов и огласил самый мягкий из возможных для подростка приговор. Его направят на амбулаторное принудительное наблюдение у врача-психиатра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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