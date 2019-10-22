ОЭЗ «Иннополис» теперь будет контролировать Минэкономики Татарстана
В этот вторник, 22 октября, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление Кабмина республики о передаче контроля над особой экономической зоной «Иннополис» региональному Минэкономики. Ранее этим занималось местное министерство информатизации и связи.
Для этого озвученным постановлением и пришлось внести изменения в предыдущий документ Кабмина Татарстана от 2016 года.
Так, что теперь за промышленно-производственную и технико-внедренческую детальность на территории особой экономической зоны «Иннополис» будет отвечать республиканское Минэкономики.
ИСТОЧНИК KP.RU