ОЭЗ «Иннополис» теперь будет контролировать Минэкономики Татарстана

СЕГОДНЯ 18:42 2019-10-22T18:42:34+03:00

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В этот вторник, 22 октября, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление Кабмина республики о передаче контроля над особой экономической зоной «Иннополис» региональному Минэкономики. Ранее этим занималось местное министерство информатизации и связи.

Для этого озвученным постановлением и пришлось внести изменения в предыдущий документ Кабмина Татарстана от 2016 года.

Так, что теперь за промышленно-производственную и технико-внедренческую детальность на территории особой экономической зоны «Иннополис» будет отвечать республиканское Минэкономики.

ИСТОЧНИК KP.RU