Казань заняла 3 место в рейтинге самых красивых городов России для путешествий осенью 2019

СЕГОДНЯ 18:27 2019-10-22T18:28:36+03:00

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Опираясь на свои данные, ТурСтат составил рейтинг самых красивых городов России для путешествий осенью 2019. Казань в нем, а также Нижний Новгород заняли третье место с 8% голосов каждый.

На первой позиции с 26% голосов разместился Санкт-Петербург, на второй – Калининград (10% голосов).

После столицы Татарстана следует Москва (7%), Краснодар (6%), Владивосток и Ростов-на-Дону (каждый с 4% голосов), Великий Новгород и Екатеринбург (по 3%), Иркутск, Сочи, Ялта и Ярославль – по 2,5% голосов, Вологда, Кострома, Псков, Севастополь и Сергиев Посад – по 2%, Рязань и Красноярск – по 1%.

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Столицу Татарстана обошли Махачкала, Краснодар, Челябинск и Сочи. Всего же в исследовании участвовали 25 городов. Жителям каждого из них было задано по 4 вопроса (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU