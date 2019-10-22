2019-10-22T19:05:46+03:00
Экономика

В августе 2019 года в Марий Эл средняя зарплата выросла на 3,9%

Сейчас она составляет более 28,9 тысяч рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Говоря о средней заработной плате за январь – август, она составила 29,2 тысяч рублейГоворя о средней заработной плате за январь – август, она составила 29,2 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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В августе 2019 года средняя заработная плата жителей Марий Эл увеличилась на 3,9% по сравнению с прошлым отчетным периодом. В итоге она составила более 28,9 тысяч рублей, сообщает Маристат. Говоря о средней заработной плате за январь-август, она и вовсе оказалась равна 29,2 тысяч рублей.

- Наиболее высокая заработная плата по республике в августе 2019 года сложилась в финансовой и страховой деятельности - в 1,6 раза выше среднемесячной заработной платы по республике, - сообщает пресс-служба Маристат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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