В августе 2019 года в Марий Эл средняя зарплата выросла на 3,9%

СЕГОДНЯ 19:05 2019-10-22T19:05:46+03:00

Говоря о средней заработной плате за январь – август, она составила 29,2 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Сейчас она составляет более 28,9 тысяч рублей

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В августе 2019 года средняя заработная плата жителей Марий Эл увеличилась на 3,9% по сравнению с прошлым отчетным периодом. В итоге она составила более 28,9 тысяч рублей, сообщает Маристат. Говоря о средней заработной плате за январь-август, она и вовсе оказалась равна 29,2 тысяч рублей.

- Наиболее высокая заработная плата по республике в августе 2019 года сложилась в финансовой и страховой деятельности - в 1,6 раза выше среднемесячной заработной платы по республике, - сообщает пресс-служба Маристат.

ИСТОЧНИК KP.RU