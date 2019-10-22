Татарстанца, забившего насмерть свою бабушку, приговорили к 6 годам колонии

СЕГОДНЯ 18:04 2019-10-22T18:04:21+03:00

Он напал на пенсионерку во время ссоры

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В Альметьевске 26-летнего мужчину признали виновным в гибели родной бабушки. Как было доказано на суде, 26 мая текущего года пьяный внук поссорился с 75-летней родственницей.

В ходе конфликта она напал на бабушку и ударил ее в грудь руками не менее двух раз. От полученных травм пенсионерка в последствие скончалась.

- В итоге суд назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU