У жителя Марий Эл во время охоты украли собаку с навигатором

СЕГОДНЯ 17:16 2019-10-22T17:16:31+03:00

На собаке стоимостью 25 тысяч рублей был ошейник с навигатором. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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55-летний житель Марий Эл охотился в лесу недалеко от деревни Кучки Медведевского района вместе со своей собакой. В какой-то момент пес пропал. Мужчина же обратился в полицию, уверенный в том, что животное похитили.

На собаке стоимостью 25 тысяч рублей был ошейник с навигатором. В итоге общий ущерб составил более 50 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного "кража", ведется следствие, - сообщает МВД Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU