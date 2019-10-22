У жителя Марий Эл во время охоты украли собаку с навигатором
55-летний житель Марий Эл охотился в лесу недалеко от деревни Кучки Медведевского района вместе со своей собакой. В какой-то момент пес пропал. Мужчина же обратился в полицию, уверенный в том, что животное похитили.
На собаке стоимостью 25 тысяч рублей был ошейник с навигатором. В итоге общий ущерб составил более 50 тысяч рублей.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного "кража", ведется следствие, - сообщает МВД Марий Эл.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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