В Казани уролога признали виновным в мошенничестве, при проведении пластической операции на половом органе
В Казани суд признал 63-летнего врача-уролога виновным в мошенничестве с использованием служебного положения.
Как было доказано, в апреле этого года к медику обратился пациент с просьбой провести ему фаллоэндопротезирование (пластическая операция по увеличению или утолщению полового органа – Ред.).
На это осужденный заявил мужчине, что данная процедура платная. Хотя, по правде, операция должна была проводится за счет средств территориальной программы обязательного медицинского страхования.
К тому же врач заверил пациента, что в свободной продаже нужного для него протеза нет. И это несмотря на то, что он уже имелся в отделении урологии. Как итог, мужчина отдал осужденному за операцию 97 тысяч рублей.
- Свою вину подсудимый полностью признал, возместив причиненный ущерб. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно, с аналогичным испытательным сроком, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Данный приговор пока не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU