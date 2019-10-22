В Казани уролога признали виновным в мошенничестве, при проведении пластической операции на половом органе

СЕГОДНЯ 15:27 2019-10-22T15:27:53+03:00

У пациента выманили за бесплатную операцию 97 тысяч рублей. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Он обманул пациента, заявив, что процедура платная и протезов для нее нет в свободной продаже

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В Казани суд признал 63-летнего врача-уролога виновным в мошенничестве с использованием служебного положения.

Как было доказано, в апреле этого года к медику обратился пациент с просьбой провести ему фаллоэндопротезирование (пластическая операция по увеличению или утолщению полового органа – Ред.).

На это осужденный заявил мужчине, что данная процедура платная. Хотя, по правде, операция должна была проводится за счет средств территориальной программы обязательного медицинского страхования.

К тому же врач заверил пациента, что в свободной продаже нужного для него протеза нет. И это несмотря на то, что он уже имелся в отделении урологии. Как итог, мужчина отдал осужденному за операцию 97 тысяч рублей.

- Свою вину подсудимый полностью признал, возместив причиненный ущерб. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно, с аналогичным испытательным сроком, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Данный приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU