Глава ВТБ Андрей Костин поздравил российских гимнастов

СЕГОДНЯ 14:13 2019-10-22T14:13:54+03:00

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22 октября Андрей Костин, Президент - Председатель Правления банка ВТБ лично поздравил российских гимнастов с триумфальной победой на прошедшем Чемпионате мира в Штутгарте (Германия), который проходил с 4 по 13 октября 2019 года. Мужская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории страны завоевала золотые медали первенства планеты в командном многоборье. Всего спортсмены завоевали 3 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали.

- Мы воспринимаем наше сотрудничество с Федерацией спортивной гимнастики России не как чистое спонсорство, а как инвестиционный вклад в будущее нашей страны. А инвестирование, как все вы знаете, зачастую не предполагает быстрой отдачи - для результатов нужны не день и не месяц. Банк ВТБ стал генеральным спонсором Федерации в 2006 году, и мы сделали все возможное, чтобы тренеры и спортсмены были сосредоточены на результатах своей работы, а не на поисках финансирования. Мы видели достойные выступления на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, после - на Чемпионате мира в 2018 году в Дохе - золото Артура Далалояна в индивидуальном многоборье. И вот, наконец, на чемпионате мира в Штутгарте Никита Нагорный получает золото в том же индивидуальном многоборье, а все мужская сборная теперь доказывает, что они - мировые лидеры, ведь впервые в истории страны они становятся лучшими в командном многоборье! Наши гимнасты долго шли к этому, улучшая свои результаты год от года, так что теперь мы все, конечно, с нетерпением ждем их побед на Олимпиаде в Токио в 2020 году, - подчеркнул Президент-Председатель Правления банка ВТБ Андрей Костин.

На встрече присутствовали спортсмены Артур Далалоян, Иван Стретович, Денис Аблязин, Владислав Поляшов, Ангелина Мельникова, Анастасия Агафонова, Дарья Спиридонова, Лилия Ахаимова, Александра Щеколдина, Мария Пасека, тренерский состав — Андрей Родионенко, Валерий Алфосов, Евгений Гребенкин, а также президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов. Спортсмены получили грамоты и денежные вознаграждения.