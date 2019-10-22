Утвержден внешний вид памятной медали к 100-летию Чувашии
Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал указ «Об утверждении положения о памятной медали «100-летие образования Чувашской автономной области» и ее описания».
Награда будет состоять из двух элементов - медали размером 36×36 миллиметров и колодки размером 48,5×32,5 миллиметров. Медаль будет создана из томпака с позолотой, и иметь форму разностороннего восьмигранника.
На одной из ее сторон будет декоративное изображение цифр «100», под которыми разместятся чувашский национальный орнамент и надписи на русском и чувашском языках «ЛЕТ» и « УЛ». На другой - рельефная надпись на чувашском языке «ЭПИР ПУЛН , ПУР, ПУЛАТП Р!» (Были мы, и есть, и будем – Ред.). На колодке же будут цифры 1920-2020.
Решение о награждении Михаил Игнатьев будет принимать как лично, так и по представлению руководителя своей администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU