2019-10-22T19:37:06+03:00
Общество

Утвержден внешний вид памятной медали к 100-летию Чувашии

Награда будет вручаться в течение 2020 года лично главой республики Михаилом Игнатьевым
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: портал органов власти ЧувашииФото: портал органов власти Чувашии
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Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал указ «Об утверждении положения о памятной медали «100-летие образования Чувашской автономной области» и ее описания».

Награда будет состоять из двух элементов - медали размером 36×36 миллиметров и колодки размером 48,5×32,5 миллиметров. Медаль будет создана из томпака с позолотой, и иметь форму разностороннего восьмигранника.

На одной из ее сторон будет декоративное изображение цифр «100», под которыми разместятся чувашский национальный орнамент и надписи на русском и чувашском языках «ЛЕТ» и « УЛ». На другой - рельефная надпись на чувашском языке «ЭПИР ПУЛН , ПУР, ПУЛАТП Р!» (Были мы, и есть, и будем – Ред.). На колодке же будут цифры 1920-2020.

Решение о награждении Михаил Игнатьев будет принимать как лично, так и по представлению руководителя своей администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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