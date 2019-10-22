У 70,6% семей Чувашии денег хватает только на еду и одежду

СЕГОДНЯ 13:18 2019-10-22T13:18:16+03:00

Вместе с тем, в первой пятерке рейтинга оказалась и республика Марий Эл. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Стали известны регионы России, где имеется высокая доля семей, которым денег хватает только на еду и одежду. Второе место в нем заняла Чувашия, где подобных семей 70,6% от общего количества. «Золото» республика уступила Ингушетии (78,8%), сообщает РБK со ссылкой на Росстат.

Вместе с тем, в первой пятерке рейтинга оказалась и Марий Эл. Там 69% семей могут позволить себе лишь еду и одежду. На товары длительного пользования их средств уже не хватает.

Чаще всего в таком положении оказываются семьи, состоящие только из неработающих пенсионеров, а также многодетные и неполные семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU