2019-10-22T13:18:16+03:00
Экономика

У 70,6% семей Чувашии денег хватает только на еду и одежду

Республика заняла второй место в соответствующем рейтинге регионов страны
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Вместе с тем, в первой пятерке рейтинга оказалась и республика Марий Эл.Вместе с тем, в первой пятерке рейтинга оказалась и республика Марий Эл.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Стали известны регионы России, где имеется высокая доля семей, которым денег хватает только на еду и одежду. Второе место в нем заняла Чувашия, где подобных семей 70,6% от общего количества. «Золото» республика уступила Ингушетии (78,8%), сообщает РБK со ссылкой на Росстат.

Вместе с тем, в первой пятерке рейтинга оказалась и Марий Эл. Там 69% семей могут позволить себе лишь еду и одежду. На товары длительного пользования их средств уже не хватает.

Чаще всего в таком положении оказываются семьи, состоящие только из неработающих пенсионеров, а также многодетные и неполные семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Стырили кучу всего ценного»: бизнесмен из Татарстана лишился более миллиона рублей, став жертвой вора в Москве
Глава ВТБ Андрей Костин поздравил российских гимнастов
В Казани бывший кожведиспансер продают за 20 миллионов рублей
В Чувашии обнальщик обманул своих компаньонов, а когда те его похитили, то сыграл с ними в «прятки»
В Нижнекамске капремонт проспекта Химиков завершили раньше срока
За 21 октября в Марий Эл на «зебрах» были сбиты два пешехода
В Казани на сутки без воды оставят ряд жителей Московского района
В Татарстане спасатели нашли заблудившихся в лесу подростков по их гаджетам
В Казани под улицей Баумана хотят открыть фуд-корт
Первый гол Олега Ли за "Ак Барс" помог казанцам разгромить "Автомобилист"
"Необходимо создать безопасную территорию для школьников": В Ульяновске намерены внедрить "умное освещение"
Два района Казани 23 октября останутся без света
В Набережных Челнах во время пожара огнеборцы спасли 6-летнюю девочку
В Казани пенсионер устроил аварию, где пострадала 14-летняя пассажирка
Пьяный чиновник из Чувашии устроил аварию на служебной легковушке