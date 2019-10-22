СЕГОДНЯ 12:35 2019-10-22T12:35:10+03:00

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В Нижнекамске капремонт проспекта Химиков завершили раньше срока. Ее восстановили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Речь идет об участке длиной в 6,7 километра.

Проезжая часть там теперь состоит из трех полос, каждая шириной в три метра, уложен новый слой высокоплотной асфальтобетонной смеси ЩМА-10, заменены три ливневые и 38 смотровых колодцев, смонтирован новый ливневый колодец, а также отремонтированы тротуары.

Кроме того, были установлены 314 дорожных знаков, в том числе 12 светодиодных на пешеходных переходах, и нанесена дорожная разметка из термопластика. Сообщает Минтранс Татарстана.

В итоге капремонт проспекта Химиков в Нижнекамске обошелся 243 миллиона 767 тысяч рублей, и более 220,5 миллиона рублей – это средства их федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU