В Нижнекамске капремонт проспекта Химиков завершили раньше срока
В Нижнекамске капремонт проспекта Химиков завершили раньше срока. Ее восстановили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Речь идет об участке длиной в 6,7 километра.
Проезжая часть там теперь состоит из трех полос, каждая шириной в три метра, уложен новый слой высокоплотной асфальтобетонной смеси ЩМА-10, заменены три ливневые и 38 смотровых колодцев, смонтирован новый ливневый колодец, а также отремонтированы тротуары.
Кроме того, были установлены 314 дорожных знаков, в том числе 12 светодиодных на пешеходных переходах, и нанесена дорожная разметка из термопластика. Сообщает Минтранс Татарстана.
В итоге капремонт проспекта Химиков в Нижнекамске обошелся 243 миллиона 767 тысяч рублей, и более 220,5 миллиона рублей – это средства их федерального бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU
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