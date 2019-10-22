2019-10-22T12:00:10+03:00
Происшествия

За 21 октября в Марий Эл на «зебрах» были сбиты два пешехода

Все пострадавшие получили травмы и были доставлены в больницу
Олег ЛУГОВОЙ
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Все ДТП произошли вечером, когда на дорогах было темно. Фото: ГИБДД Марий ЭлВсе ДТП произошли вечером, когда на дорогах было темно. Фото: ГИБДД Марий Эл
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Так, в этот понедельник примерно в 19.20 в Йошкар-Оле на улице Машиностроителей 30-летний водитель автомобиля KIA сбил 34-летнего пешехода.

По предварительным данным, последний пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу – «зебре». В результате наезда мужчина получил травмы и с места дорожно-транспортного происшествия был госпитализирован.

Далее, уже около 20.30 и в поселке Медведево на улице Советская сбили еще одного пешехода. Там 46-летний водитель микроавтобуса Fiat совершил наезд на 34-летнего мужчину, который, по предварительным данным, также пересекал проезжую часть по «зебре». Его с травмами с места ДТП доставили в больницу. Сообщает ГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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