2019-10-22T11:20:58+03:00
Общество

В Казани под улицей Баумана хотят открыть фуд-корт

Речь идет о подземной галерее входящей в станцию метро «Кремлевская»
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

Центр Казани ждут значительные преображения. Мало того, что обновят вид здания ТРК «Кольцо» и планируют убрать популярный подземный переход на улице Баумана, так еще решили взяться за станцию метро «Кремлевская». А именно за ее подземную галерею.

Нашлись два инвестора которые договорились с городскими властями взять ее часть и переделать в фуд-корт. Какие кулинарные изыски или фаст-фуд там в итоге предложат, пока неизвестно, равно как и то сколько в этот проект хотят вложить денег и когда построить.

Речь идет лишь о части подземной галереи - от Никольского собора до улицы Чернышевского. Именно она является территорией станции метро «Кремлевская». Так, что, как сообщили РБK в мэрии Казани, данный пустующий участок, который на правах хозяйственного ведения был за МУП «Метроэлектротранс», перейдет в введение частных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Стырили кучу всего ценного»: бизнесмен из Татарстана лишился более миллиона рублей, став жертвой вора в Москве
Глава ВТБ Андрей Костин поздравил российских гимнастов
В Казани бывший кожведиспансер продают за 20 миллионов рублей
У 70,6% семей Чувашии денег хватает только на еду и одежду
В Чувашии обнальщик обманул своих компаньонов, а когда те его похитили, то сыграл с ними в «прятки»
В Нижнекамске капремонт проспекта Химиков завершили раньше срока
За 21 октября в Марий Эл на «зебрах» были сбиты два пешехода
В Казани на сутки без воды оставят ряд жителей Московского района
В Татарстане спасатели нашли заблудившихся в лесу подростков по их гаджетам
Первый гол Олега Ли за "Ак Барс" помог казанцам разгромить "Автомобилист"
"Необходимо создать безопасную территорию для школьников": В Ульяновске намерены внедрить "умное освещение"
Два района Казани 23 октября останутся без света
В Набережных Челнах во время пожара огнеборцы спасли 6-летнюю девочку
В Казани пенсионер устроил аварию, где пострадала 14-летняя пассажирка
Пьяный чиновник из Чувашии устроил аварию на служебной легковушке