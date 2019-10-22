В Казани под улицей Баумана хотят открыть фуд-корт

СЕГОДНЯ 11:20 2019-10-22T11:20:58+03:00

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Центр Казани ждут значительные преображения. Мало того, что обновят вид здания ТРК «Кольцо» и планируют убрать популярный подземный переход на улице Баумана, так еще решили взяться за станцию метро «Кремлевская». А именно за ее подземную галерею.

Нашлись два инвестора которые договорились с городскими властями взять ее часть и переделать в фуд-корт. Какие кулинарные изыски или фаст-фуд там в итоге предложат, пока неизвестно, равно как и то сколько в этот проект хотят вложить денег и когда построить.

Речь идет лишь о части подземной галереи - от Никольского собора до улицы Чернышевского. Именно она является территорией станции метро «Кремлевская». Так, что, как сообщили РБK в мэрии Казани, данный пустующий участок, который на правах хозяйственного ведения был за МУП «Метроэлектротранс», перейдет в введение частных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU