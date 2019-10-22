Первый гол Олега Ли за "Ак Барс" помог казанцам разгромить "Автомобилист"

СЕГОДНЯ 10:57 2019-10-22T10:57:45+03:00

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Казанский "Ак Барс" продолжает уверено идти по дистанции регулярного чемпионата КХЛ. Свой очередной поединок подопечные Квартального проводили в Екатеринбурге. Местный "Автомобилист" уверенно стартовал в нынешнем сезоне, но сейчас у команды наметился спад, чем казанцы вдоволь воспользовались.

Счет "барсы" открыли уже на 5 минуте. Свою дебютную шайбу за казанский клуб забросил Олег Ли, перебравшийся в "Ак Барс" из питерского СКА. Спустя три минуты Данис Зарипов удвоил преимущество татарстанцев.

В дебюте второго периода Никита Трямкин сократил разрыв в счете, но это все, чего удалось добиться хозяевам льда. Дальше забивали только казанцы. На 27 минуте гол в свой актив записал Джастин Азеведу. В третьем периоде в ворота "Автомобилиста" влетели еще три шайбы. Голы забивали Эмиль Галимов, Станислав Галиев и Микаэль Викстранд. В итоге 6:1 в пользу "Ак Барса". Теперь в активе казанцев 30 очков и уверенное лидерство в восточной конференции КХЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU