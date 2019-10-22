"Необходимо создать безопасную территорию для школьников": В Ульяновске намерены внедрить "умное освещение"

СЕГОДНЯ 10:42 2019-10-22T10:42:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ульяновске рассчитывают внедрить новую систему работы освещения. По словам губернатора региона Сергея Морозова, это должно помочь обезопасить детей в темное время суток.

- У нас должна быть четкая стратегия развития системы "Умного освещения" в Ульяновской области. Сейчас необходимо определить микрорайон в региональном центре и сделать образцовую систему современного энергоэффективного освещения. Поскольку принято решение в рамках безопасности наших детей использовать все современные интернет-технологии и с их помощью создать безопасную территорию для школьников. Предлагаю на этой же территории сделать пилотный проект умного освещения, так как многие вопросы и по безопасности, и по уличному освещению будут пересекаться, - отметил Сергей Морозов.

На совещании рассматривался вопрос о реализации проекта на территории Ульяновска. Руководитель проектов ООО "Современный город" Данила Мищенко представил концепцию создания системы "Умного освещения" на примере одного из кварталов Засвияжского района города.

На этой территории предлагается заменить 1083 светильника на современные светодиодные с модулями управления, установить 26 современных шкафов управления, смонтировать 31 км самонесущего изолированного провода (СИП) и установить камеры видеонаблюдения. По предварительным планам, пилотный проект будет реализован в микрорайоне ближнего Засвияжья. Глава региона подчеркнул, что в 2020 году он будет внедряться во всех муниципальных образованиях Ульяновской области.

Вопрос развития МУП "Ульгэс" также обсуждался на совещании. Как доложил главе региона директор предприятия Виталий Вульфсон, к наиболее значимым проектам выполненным в 2018 году относится строительство низковольтных воздушных линий электропередач протяженностью более 4800 метров в кварталах «Г» и «Д», где выделены земельные участки для многодетных семей. На этих участках также выполнена «закольцовка» путем строительства более 4000 метров высоковольтных линий электропередач и монтаж двух трансформаторных подстанций суммарной мощностью 800 кВА. Всего на строительство и реконструкцию электросетей в кварталах «Г» и «Д» направлено 9,7 миллионов рублей.

В 2019 году предприятие продолжает реализацию ремонтной и инвестиционной программ. Так, введена в эксплуатацию новая трансформаторная подстанция, на десяти подстанциях заменено оборудование, смонтировано 9,5 километров проводов, проведена реконструкция 2,76 км кабельных линий 6-10 кВ и 0,56 километров низковольтных кабельных линий. За восемь месяцев текущего года выполнено технологическое присоединение 330 новых потребителей с общей мощностью 9.09 МВт на 5,1 миллионов рублей (с НДС). Для новых потребителей построено и введено в эксплуатацию 6,4 километров воздушных и кабельных линий электропередач.

Глава региона поручил создать рабочую группу для анализа работы предприятия и дальнейшей разработки программы финансово-экономического оздоровления МУП «Ульгэс».

ИСТОЧНИК KP.RU