В Казани пенсионер устроил аварию, где пострадала 14-летняя пассажирка

СЕГОДНЯ 09:36 2019-10-22T09:36:50+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 октября, в понедельник, в 9.00 на перекрестке улиц Николая Ершова и Искра. По предварительным данным, 62-летний водитель иномарки "Опель Мокка" перед разворотом заблаговременно не занял соответствующее крайнее положение, и в результате этого его автомобиль столкнулся с иномаркой "Рено Каптюр ", которой управлял 36-летний водитель.

- В результате ДТП травмы различной степени тяжести получила 14-летняя пассажирка "Рено Каптюр", - сообщили в ГИБДД УМВД Казани. - Девушку доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU