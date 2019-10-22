2019-10-22T08:12:50+03:00
Происшествия

В Татарстане таксист свел счеты с жизнью в своем автомобиле

По факту обнаружения тела проводится доследственная проверка
Лика ИСАЕВА
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На место ЧП очевидцы вызвали "скорую"На место ЧП очевидцы вызвали "скорую"
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Днем 21 октября, в понедельник, на обочине дороги в селе Усады Лаишевского района республики очевидцы обнаружили возле автозаправки автомобиль такси. В салоне был водитель, но он не подавал признаков жизни. Очевидцы вызвали медиков, но приехавшие врачи лишь констатировали смерть мужчины.

По предварительным данным, он самостоятельно свел счеты с жизнью.

По факту обнаружения тела правоохранительными органами Татарстана проводится доследственная проверка, сообщил собственный источник "Комсомольской правды - Казань".

ИСТОЧНИК KP.RU

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