В Йошкар-Оле при столкновении двух легковушек пострадало 4 человека

СЕГОДНЯ 18:02 2019-10-21T18:02:28+03:00

Все они были госпитализированы с места происшествия

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Вечером в субботу, 19 октября, на улице Водопроводной в Йошкар-Оле произошла авария с участием автомобилей ВАЗ-2114 и ВАЗ – 11183.

По предварительным данным, 25-летний водитель «четырнадцатой», выезжая с второстепенной дороги на главную, не уступил место автомобилю Lada Kalina. В результате столкновения пострадало четыре человека: водитель и 21-летняя пассажир ВАЗ-2114, а также 27-летний водитель и 28-летний ВАЗ-11183.

Пострадавшие с места происшествия доставлены в больницу, сообщает УГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU