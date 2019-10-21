В Йошкар-Оле при столкновении двух легковушек пострадало 4 человека
Вечером в субботу, 19 октября, на улице Водопроводной в Йошкар-Оле произошла авария с участием автомобилей ВАЗ-2114 и ВАЗ – 11183.
По предварительным данным, 25-летний водитель «четырнадцатой», выезжая с второстепенной дороги на главную, не уступил место автомобилю Lada Kalina. В результате столкновения пострадало четыре человека: водитель и 21-летняя пассажир ВАЗ-2114, а также 27-летний водитель и 28-летний ВАЗ-11183.
Пострадавшие с места происшествия доставлены в больницу, сообщает УГИБДД Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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