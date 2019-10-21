2019-10-21T18:02:28+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле при столкновении двух легковушек пострадало 4 человека

Все они были госпитализированы с места происшествия
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: УГИБДД Марий ЭлФото: УГИБДД Марий Эл
Изменить размер текста:

Вечером в субботу, 19 октября, на улице Водопроводной в Йошкар-Оле произошла авария с участием автомобилей ВАЗ-2114 и ВАЗ – 11183.

По предварительным данным, 25-летний водитель «четырнадцатой», выезжая с второстепенной дороги на главную, не уступил место автомобилю Lada Kalina. В результате столкновения пострадало четыре человека: водитель и 21-летняя пассажир ВАЗ-2114, а также 27-летний водитель и 28-летний ВАЗ-11183.

Пострадавшие с места происшествия доставлены в больницу, сообщает УГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Марий Эл»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
23 октября в трех районах Казани трубы проверят с помощью краски
Финалистка шоу "Голос. Дети" Олеся Майшеко из Казани примет участие во Всемирном парамузыкальном фестивале
ВТБ предлагает автомобили марки KIA со скидкой до 11%
В Марий Эл 65-летняя женщина попала под колеса трактора
Лихач, в погоне за которым перевернулось полицейское авто, отправлен под арест на 7 суток
22 октября в Татарстане ожидается сильный ветер и туман
Учительница заклеила первокласснику рот скотчем: начата доследственная проверка
В Лениногорске открылся офис банка ВТБ
В Новочебоксарске неизвестные подожгли трехкомнатную квартиру
В Йошкар-Оле бульвар Чайвана озеленят за 3 миллиона рублей
22 октября в четырех районах Казани на день отключат свет
«Географический диктант-2019» в Набережных Челнах дошедший до Северного полюса на лыжах Владимир Чуков
21 октября на Казанском пороховом заводе громыхнет порядка 30 выстрелов
В Казани водитель КАМАЗа не захотел сбивать пешехода и протаранил легковушку
В Казани из-за ремонта канализационного коллектора до 31 октября перекрыта улица Ильича
В Казани на 2,2% выросло количество заболевших ОРВИ
Жители Нижнекамска могут сами выбрать хедлайнера концерта в честь 90-летия Николая Лемаева