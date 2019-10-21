23 октября в трех районах Казани трубы проверят с помощью краски
В эту среду в трубы домов в Вахитовском, Приволжском и Советском районах Казани коммунальщики запустят «зеленую воду». Так, они решили на предмет утечек проверить магистральные тепловоды идущие от котельной «Азино». Делать это будут с помощью красителя Уранин-А.
Так, что, если горожане заметят, что из их кранов с горячей водой течет «зеленка», их просят позвонить в диспетчерскую службу по телефону: (843) 291-87-95 (многоканальный).
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Уранин-А допущен к применению в системах теплоснабжения и разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки, безвредного для здоровья людей и окружающей среды.
ИСТОЧНИК KP.RU