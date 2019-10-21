2019-10-21T19:36:42+03:00
Общество

23 октября в трех районах Казани трубы проверят с помощью краски

Для этого в воду коммунальщики добавят Уранин-А
Олег ЛУГОВОЙ
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Так, что, если горожане заметят, что из их кранов с горячей водой течет «зеленка», их просят позвонить в диспетчерскую службу.Так, что, если горожане заметят, что из их кранов с горячей водой течет «зеленка», их просят позвонить в диспетчерскую службу.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В эту среду в трубы домов в Вахитовском, Приволжском и Советском районах Казани коммунальщики запустят «зеленую воду». Так, они решили на предмет утечек проверить магистральные тепловоды идущие от котельной «Азино». Делать это будут с помощью красителя Уранин-А.

Так, что, если горожане заметят, что из их кранов с горячей водой течет «зеленка», их просят позвонить в диспетчерскую службу по телефону: (843) 291-87-95 (многоканальный).

СПРАВКА

Уранин-А допущен к применению в системах теплоснабжения и разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки, безвредного для здоровья людей и окружающей среды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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