В Новочебоксарске неизвестные подожгли трехкомнатную квартиру

СЕГОДНЯ 17:00 2019-10-21T17:00:29+03:00

Из многоэтажного дома были эвакуированы 11 человек

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В воскресенье, 20 октября, в Новочебоксарске загорелась трехкомнатная квартира в доме №101 на улице Терешковой. Причина этого – поджог, сообщает МЧС Чувашии.

Из-за сильного задымления подъезда из дома на свежий воздух были эвакуированы 11 человек.

В квартире от огня пострадала внутренняя отделка одной из комнат и находящаяся там мебель.

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ИСТОЧНИК KP.RU