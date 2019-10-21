В Новочебоксарске неизвестные подожгли трехкомнатную квартиру
Из многоэтажного дома были эвакуированы 11 человек
Фото: pixabay.com
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В воскресенье, 20 октября, в Новочебоксарске загорелась трехкомнатная квартира в доме №101 на улице Терешковой. Причина этого – поджог, сообщает МЧС Чувашии.
Из-за сильного задымления подъезда из дома на свежий воздух были эвакуированы 11 человек.
В квартире от огня пострадала внутренняя отделка одной из комнат и находящаяся там мебель.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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