В Казани из-за ремонта канализационного коллектора до 31 октября перекрыта улица Ильича
Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города
Фото: pixabay.com
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Ремонт на коммунальных сетях практически всегда несет неудобства горожанам, особенно автомобилистам. В этот раз из-за капитального ремонта канализационного коллектора в Казани до 31 октября перекрыто движение по улице Ильича.
Так, согласно соответствующему распоряжению Исполкома города, проезжая часть там будет недоступна автомобилистам на участке в районе дома №28.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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