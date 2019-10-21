В Казани из-за ремонта канализационного коллектора до 31 октября перекрыта улица Ильича

СЕГОДНЯ 15:08 2019-10-21T15:08:44+03:00

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Ремонт на коммунальных сетях практически всегда несет неудобства горожанам, особенно автомобилистам. В этот раз из-за капитального ремонта канализационного коллектора в Казани до 31 октября перекрыто движение по улице Ильича.

Так, согласно соответствующему распоряжению Исполкома города, проезжая часть там будет недоступна автомобилистам на участке в районе дома №28.

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ИСТОЧНИК KP.RU