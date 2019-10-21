Бил кулаком и палкой: жителя Чебоксар подозревают в смертельной расправе над гостем

СЕГОДНЯ 14:03 2019-10-21T14:03:36+03:00

Травмы оказались настолько серьезны, что потерпевший скончался на следующий же день

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В Чебоксарах по факту гибели 28-летнего горожанина возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Главным подозреваемым в котором стал 29-летний житель столицы Чувашии. Его задержали и уже поместили под стражу.

По версии следствия, в ночь на 17 октября этого года в Чебоксарах подозреваемый выпивал в квартире своего знакомого. Там у него произошла пьяная ссора с другим гостем – потерпевшим. В ходе конфликта задержанный жестоко избил своего оппонента. Он нанес ему множество удраов кулаком и деревянной палкой. В результате чего избитый получил переломы челюсти, носа и ребер. На следующий день от полученных травм он скончался, не выходя из квартиры. Ее хозяин обнаружил, что гость не подает признаков жизни и вызывал «скорую». Правда, сделал он это почему-то лишь вечером.

- Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, а также назначен ряд необходимых судебных экспертиз. Орудие преступления - деревянная палка, изъято и признано по уголовному делу вещественным доказательством. Расследование продолжается, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU