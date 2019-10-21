Жители Нижнекамска могут сами выбрать хедлайнера концерта в честь 90-летия Николая Лемаева

СЕГОДНЯ 14:43 2019-10-21T14:43:26+03:00

На данный момент в лидеры голосования выбились Егор Крид и Макс Корж

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В Нижнекамске уже вовсю идет подготовка к празднованию 90-летия Николая Лемаева. Мероприятия пройдут 13 и 14 ноября на нескольких площадках - от аэропорта Бегишево до Дома народного творчества.

Праздничный концерт же состоится 14 ноября в ледовом дворце «Нефтехим Арена». Сейчас у жителей города есть возможность самостоятельно выбрать хедлайнера мероприятия. Соответствующие опросы проводятся в соцгруппах Нижнекамска.

В лидеры голосования на данный момент выбиваются Егор Крид и Макс Корж. Есть, правда, еще варианты пригласить на праздник рэпера Федука, певицу Земфиру или группу Би-2.

ИСТОЧНИК KP.RU