Жители Нижнекамска могут сами выбрать хедлайнера концерта в честь 90-летия Николая Лемаева
В Нижнекамске уже вовсю идет подготовка к празднованию 90-летия Николая Лемаева. Мероприятия пройдут 13 и 14 ноября на нескольких площадках - от аэропорта Бегишево до Дома народного творчества.
Праздничный концерт же состоится 14 ноября в ледовом дворце «Нефтехим Арена». Сейчас у жителей города есть возможность самостоятельно выбрать хедлайнера мероприятия. Соответствующие опросы проводятся в соцгруппах Нижнекамска.
В лидеры голосования на данный момент выбиваются Егор Крид и Макс Корж. Есть, правда, еще варианты пригласить на праздник рэпера Федука, певицу Земфиру или группу Би-2.
ИСТОЧНИК KP.RU