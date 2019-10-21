2019-10-21T16:15:27+03:00
Общество

«Географический диктант-2019» в Набережных Челнах дошедший до Северного полюса на лыжах Владимир Чуков

Он стал первым человеком в мире, который повторил свое достижение четыре раза
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ru.wikipedia.orgФото: ru.wikipedia.org
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В воскресенье, 27 октября, жители Набережных Челнов напишут «Географический диктант-2019». Вместе с ними это собирается сделать и известный путешественник, полярник Владимир Чуков. Он - первый человек в мире, который достиг Северного полюса на лыжах четыре раза.

Кроме того, в школе №41 Чуков расскажет участникам акции о своих путешествиях и знаменитой экспедиции.

Отметим, диктант начнется в 12.00. Написать его можно и в режиме онлайн.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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