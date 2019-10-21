«Географический диктант-2019» в Набережных Челнах дошедший до Северного полюса на лыжах Владимир Чуков

СЕГОДНЯ 16:15 2019-10-21T16:15:27+03:00

Он стал первым человеком в мире, который повторил свое достижение четыре раза

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 27 октября, жители Набережных Челнов напишут «Географический диктант-2019». Вместе с ними это собирается сделать и известный путешественник, полярник Владимир Чуков. Он - первый человек в мире, который достиг Северного полюса на лыжах четыре раза.

Кроме того, в школе №41 Чуков расскажет участникам акции о своих путешествиях и знаменитой экспедиции.

Отметим, диктант начнется в 12.00. Написать его можно и в режиме онлайн.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU