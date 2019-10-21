2019-10-21T13:00:12+03:00
Спорт

17-летнего игрока молодежки «Рубина» спустя несколько суток перевели из реанимации в хирургию

В больнице Вячеславу Фомину диагностировали тупую травму живота и большую потерю крови
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба футбольной команды "РубинФото: пресс-служба футбольной команды "Рубин
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17-летний игрок молодежной команды казанского «Рубина» Вячеслав Фомин переведен из реанимации в хирургическое отделение. В больницу Москвы молодой человек был госпитализирован после столкновения с соперником во время матча 18 октября.

В учреждении спортсмену диагностировали тупую травму живота и большую потерю крови. Более суток он провел, будучи подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сейчас Вячеслав чувствует себя лучше. Его статус изменен со «стабильно тяжелого» на «средней тяжести», сообщает пресс-служба футбольной команды «Рубин».

ИСТОЧНИК KP.RU

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