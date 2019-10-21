Самолет из Казани в Анталью 10 часов не мог вылететь по техническим причинам

СЕГОДНЯ 12:07 2019-10-21T12:07:33+03:00

Самолет должен был вылететь из Казани в Анталью в воскресенье, 21 октября, в 0.50 Фото: Иван ВИСЛОВ

Рейс ждали 339 пассажиров, среди которых 288 взрослых, 45 детей и шесть младенцев

Изменить размер текста: A A

Самолет авиакомпании Azure Air должен был вылететь из Казани в Анталью в воскресенье, 21 октября, в 0.50. Однако этого не происходило в течение 10 часов. Рейс № 1691 был задержан в целях безопасности по технической причине, сообщили в авиакомпании.

Самолета ждали 339 пассажиров, среди которых 288 взрослых, 45 детей и шесть младенцев. Всем им было предложено размещение в гостинице, но согласились на это всего 12 человек.

В итоге самолет вылетел в Анталью в 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU