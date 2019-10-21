Самолет из Казани в Анталью 10 часов не мог вылететь по техническим причинам
Рейс ждали 339 пассажиров, среди которых 288 взрослых, 45 детей и шесть младенцев
Самолет должен был вылететь из Казани в Анталью в воскресенье, 21 октября, в 0.50Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:
Самолет авиакомпании Azure Air должен был вылететь из Казани в Анталью в воскресенье, 21 октября, в 0.50. Однако этого не происходило в течение 10 часов. Рейс № 1691 был задержан в целях безопасности по технической причине, сообщили в авиакомпании.
Самолета ждали 339 пассажиров, среди которых 288 взрослых, 45 детей и шесть младенцев. Всем им было предложено размещение в гостинице, но согласились на это всего 12 человек.
В итоге самолет вылетел в Анталью в 11.00.
ИСТОЧНИК KP.RU