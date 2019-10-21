2019-10-21T12:07:33+03:00
Общество

Самолет из Казани в Анталью 10 часов не мог вылететь по техническим причинам

Рейс ждали 339 пассажиров, среди которых 288 взрослых, 45 детей и шесть младенцев
Алина ГАБДУЛИНА
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Самолет должен был вылететь из Казани в Анталью в воскресенье, 21 октября, в 0.50Самолет должен был вылететь из Казани в Анталью в воскресенье, 21 октября, в 0.50Фото: Иван ВИСЛОВ
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Самолет авиакомпании Azure Air должен был вылететь из Казани в Анталью в воскресенье, 21 октября, в 0.50. Однако этого не происходило в течение 10 часов. Рейс № 1691 был задержан в целях безопасности по технической причине, сообщили в авиакомпании.

Самолета ждали 339 пассажиров, среди которых 288 взрослых, 45 детей и шесть младенцев. Всем им было предложено размещение в гостинице, но согласились на это всего 12 человек.

В итоге самолет вылетел в Анталью в 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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