2019-10-21T11:59:47+03:00
Происшествия

В Чебоксарах почти месяц ищут пропавшего 52-летнего мужчину

Игорь Толмачев ушел из своего дома 24 сентября, но обратно так и не вернулся
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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52-летний Игорь Толмачев вышел из своего дома в Чебоксарах 24 сентября. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Мужчина ростом порядка 184 сантиметров имеет худощавое телосложение, черные волосы и голубые глаза. На момент пропажи на Игоре была чёрная куртка, серая рубашка в клетку, черное трико, резиновые черные галоши и серая шапка.

Всех, кто видел Игоря Толмачева после 24 сентября, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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