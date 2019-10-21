В Чебоксарах почти месяц ищут пропавшего 52-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 11:59 2019-10-21T11:59:47+03:00

Игорь Толмачев ушел из своего дома 24 сентября, но обратно так и не вернулся

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52-летний Игорь Толмачев вышел из своего дома в Чебоксарах 24 сентября. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Мужчина ростом порядка 184 сантиметров имеет худощавое телосложение, черные волосы и голубые глаза. На момент пропажи на Игоре была чёрная куртка, серая рубашка в клетку, черное трико, резиновые черные галоши и серая шапка.

Всех, кто видел Игоря Толмачева после 24 сентября, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU