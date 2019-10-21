2019-10-21T10:43:14+03:00
Общество

Татарстан занял 20 место в рейтинге регионов России с самым доступным газом для населения

На среднемесячную зарплату жители республики могут приобрести более 5,5 тысяч кубометров газа
Алина ГАБДУЛИНА
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Сейчас один кубический метр газа в Татарстане можно купить за 5,72 рубляСейчас один кубический метр газа в Татарстане можно купить за 5,72 рубляФото: Алексей БУЛАТОВ
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Татарстан занял 20 место в рейтинге регионов России с самым доступным газом для населения. Всего в списке 73 позиции. Первое место занял Ямало-Ненецкий автономный округ, в последнее – Саратовская региона, сообщает РИА Рейтинг.

Как оказалось, на среднемесячную зарплату жители Татарстана могут жители Татарстана сейчас могут приобрести более 5,5 тысяч кубометров газа. Средние потребительские цены на сетевой газ же во второй половине 2019 года составили 5,72 рубля за кубический метр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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