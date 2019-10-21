Тарифы подняли, а дворников все равно не хватает: В Казани требуется еще около полутысячи человек на уборку

СЕГОДНЯ 11:06 2019-10-21T11:06:44+03:00

Для уборки этой зимой городу не хватает еще около 500 дворников. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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21 октября на совещании «деловой понедельник» в мэрии Казани председатель комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов сообщил, что в городе наблюдается дефицит дворников. Их сейчас в жилищных организациях числится более 3 тысяч, однако на эту зиму нужно еще около полутысячи человек.

Причина нехватки – низкая зарплата. Хотя в июле этого года было принято решение поднять тарифы в том числе и на уборку дворов. В итоге средняя зарплата дворников увеличилась примерно на 3 тысячи рублей и составила около 20 тысяч рублей.

Но ни это, ни обеспечение этих работников спецтехникой не привлекло на эти должности большого количества людей.

ИСТОЧНИК KP.RU