2019-10-21T11:06:44+03:00
Общество

Тарифы подняли, а дворников все равно не хватает: В Казани требуется еще около полутысячи человек на уборку

О дефиците этих кадров сообщили в мэрии города
Олег ЛУГОВОЙ
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Для уборки этой зимой городу не хватает еще около 500 дворников.Для уборки этой зимой городу не хватает еще около 500 дворников.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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21 октября на совещании «деловой понедельник» в мэрии Казани председатель комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов сообщил, что в городе наблюдается дефицит дворников. Их сейчас в жилищных организациях числится более 3 тысяч, однако на эту зиму нужно еще около полутысячи человек.

Причина нехватки – низкая зарплата. Хотя в июле этого года было принято решение поднять тарифы в том числе и на уборку дворов. В итоге средняя зарплата дворников увеличилась примерно на 3 тысячи рублей и составила около 20 тысяч рублей.

Но ни это, ни обеспечение этих работников спецтехникой не привлекло на эти должности большого количества людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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