2019-10-21T10:02:15+03:00
Общество

В 2019 году в Казани количество смертельных случаев на производстве сократилось на треть

Среди наиболее опасных сфер продолжает оставаться строительство
Олег ЛУГОВОЙ
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Таковых на стройках было зафиксировано 4 случая.Таковых на стройках было зафиксировано 4 случая.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным мэрии Казани, в 2019 году по сравнению с 2018-м на треть уменьшилось количество смертей сотрудников на рабочем месте. С начала этого года таковых было зарегистрировано 10 случаев. Наиболее опасными сферами продолжают оставаться производство и строительство.

Всего за указанный период в Казани было зафиксировано 46 несчастных случаев на рабочем месте, что на 10% меньше, чем в прошлом году. 34 из них признаны производственными, 24 с тяжелыми последствиями. А 12 случаев были связаны с ухудшением состояния здоровья сотрудников на фоне общих заболеваний.

Что касается тех же строек, то за 2019 год в городе было проверено 37 площадок. На 15 из которых были выявлены такие нарушения, как отсутствие ограждений шахт лифтов и лестничных пролетов, средств индивидуальной защиты и страховочных систем, а также привлечение к работе необученных работников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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