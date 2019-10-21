Многодетная мать из Казани стала победительницей конкурса красоты «Миссис Россия International-2019»
Около недели представительницы прекрасного пола боролись за корону «Миссис Россия International-2019». Финал конкурса красоты среди замужних дам прошел в Ростове-на-Дону.
Выход в национальных костюмах, творческие номера и блюда от конкурсанток международное жюри оценивало через интернет в режиме онлайн.
В итоге они определили победительницу национального этапа конкурса красоты среди замужних женщин. Корону «Миссис Россия International 2019» получила жительница Казани Лейсан Шакирова. Известно, что она воспитывает троих детей, а также занимается дизайном и архитектурой.
Именно она представит Россию в мировом этапе конкурса, который пройдет в Чикаго (США).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Знай наших!»