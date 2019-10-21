2019-10-21T09:38:06+03:00
Общество

Многодетная мать из Казани стала победительницей конкурса красоты «Миссис Россия International-2019»

За финалом национального этапа в Ростове-на-Дону международное жюри наблюдало через интернет в режиме онлайн
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: «Имидж-Элит»Фото: «Имидж-Элит»
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Около недели представительницы прекрасного пола боролись за корону «Миссис Россия International-2019». Финал конкурса красоты среди замужних дам прошел в Ростове-на-Дону.

Выход в национальных костюмах, творческие номера и блюда от конкурсанток международное жюри оценивало через интернет в режиме онлайн.

В итоге они определили победительницу национального этапа конкурса красоты среди замужних женщин. Корону «Миссис Россия International 2019» получила жительница Казани Лейсан Шакирова. Известно, что она воспитывает троих детей, а также занимается дизайном и архитектурой.

Именно она представит Россию в мировом этапе конкурса, который пройдет в Чикаго (США).

ИСТОЧНИК KP.RU

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