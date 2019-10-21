2019-10-21T09:22:50+03:00
Происшествия

В Чебоксарах по факту смертельного падения рабочего с 9 этажа начата доследственная проверка

Погибший мужчина занимался ремонтом кровли жилой высотки
Олег ЛУГОВОЙ
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Выяснять обстоятельства происшествия следователям помогают специалисты Госинспекции труда Чувашии.Выяснять обстоятельства происшествия следователям помогают специалисты Госинспекции труда Чувашии.Фото: Иван ПЕТРОВ
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В прошедшую субботу в Чебоксарах на улице Эльменя после завершения кровельных работ с крыши девятиэтажного дома сорвался 62-летний рабочий. От полученных травм в результате падения мужчина скончался на месте происшествия.

По данному факту начата доследственная проверка. Так, на данный момент было установлено, что рабочий упал вниз, когда на краю крыши демонтировал металлическую лебедку для подъема грузов.

Как следует из материалов начатой проверки, управляющая компания, обслуживающая данный дом, заключила договор на выполнение кровельных работ с индивидуальным предпринимателем. Последний же привлек погибшего рабочего, причём сделал бизнесмен это без надлежащего оформления с ним какого-либо контракта.

Мало того предприниматель не обеспечил рабочего страховочным инвентарем и, по предварительным данным, не обучил безопасным методам и последовательности выполнения работ.

- В связи с этим одной из проверяемых следователями версий случившегося является нарушение правил техники безопасности при ведении работ, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. К этому также привлечены специалисты республиканской Госинспекции труда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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