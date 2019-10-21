22 октября в Казани пройдет «круглый стол» с представителями Фонда социального страхования

СЕГОДНЯ 09:04 2019-10-21T12:01:22+03:00

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Так, в этот вторник встреча состоится в 10.00 в конференц-зале Фонда социального страхования Татарстана по адресу: улица Кави Наджми 2/39.

На обсуждения вынесены вопросы:

- Комплексная реабилитация пострадавших после тяжелых несчастных случаев;

- Финансирование предупредительных мер как инструмент профилактики производственного травматизма.

В работе «круглого стола» также примут участие представители министерств, ведомств и общественных организаций инвалидов, представители крупных промышленных предприятий.

Аккредитация на мероприятие по телефонам группы по связям

с общественностью: (843) 292-30-65, 7(987)180 31 72

Адрес: г.Казань, ул.К.Наджми, 2/39

СПРАВКА

В 2019 году за счет средств Фонда страхователями планируется провести специальную оценку условий труда более чем на 35 тысяч рабочих мест, почти 86 тысяч сотрудников пройдут обязательные медицинские осмотры, будет приобретено 128 тысяч средств индивидуальной защиты, обучение по охране труда пройдут более полутора тысяч работников, будет приобретено более 2 тысяч путевок на санаторное курортное лечение сотрудников, занятых во вредных и опасных условиях труда.