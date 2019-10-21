2019-10-21T08:38:15+03:00
Происшествия

МВД Татарстана: пропавший в Набережных Челнах 8-летний мальчик возвращен матери

Ребенок вырвался во время прогулки и сбежал
Олег ЛУГОВОЙ
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Накануне волонтеры распространили информацию о том, что в парке Победы Набережных Челнов пропал 8-летний мальчик, которому был поставлен диагноз аутизм. Сложности добавляло то, что ребенок не разговаривает. К счастью поиски не продлились долго. Мальчика нашли.

- Ребенок гулял с матерью, в какой - то момент он вырвался из рук и убежал. Мальчик сел на остановке в автобус, откуда прохожими был доставлен в ближайший отдел полиции. Ребенок передан матери, - в итоге отчитались в МВД Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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