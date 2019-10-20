2019-10-20T16:03:14+03:00
Общество

В Татарстане растет производство молока, яиц и мяса

Об этом сообщил глава Минсельхоза Татарстана
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала 2019 года в республике было получено 902 миллиона штук яиц (на 115 миллионов больше, чем в прошлом году)С начала 2019 года в республике было получено 902 миллиона штук яиц (на 115 миллионов больше, чем в прошлом году)Фото: Андрей КОПАЛОВ
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С начала 2019 года в Татарстане надоено более 1 миллиона тонн молока (на 4% больше, чем в прошлом году), а также выращено около 300 тысяч тонн скота и птицы (на 7 тонн больше, чем в прошлом году) и получено 902 миллиона штук яиц (на 115 миллионов больше, чем в прошлом году).

Кроме того, в регионе наращивается производство свинины - 106% к уровню прошлого года. Такие цифры назвал глава Минсельхоза республики Марат Зяббаров в субботу, 19 октября, во время совещания в Доме Правительства Татарстана.

Также Зяббаров отметил темпы полевых работ. Так, сейчас выкапано 47 тысяч гектар сахарной свеклы и 150 тысяч тонн картофеля, намолочено 75 ытсяч тонн подсолнечника и 25 тысяч тонн зерна кукурузы.

- Глава Минсельхоза Татарстана назвал районы с наивысшими показателями по урожайности. Это Тетюшский район (530 ц/га), Актанышский (523 ц/га), Заинский (518 ц/га), Мензелинский (507 ц/га), - сообщает пресс-служба президента республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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