2019-10-20T20:39:51+03:00
Общество

В Казани откроется Евразийское отделение Всемирного паркового конгресса World Urban Parks

Он будет способствовать совершенствованию создаваемых в городе пространств
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: tatarstan.ruФото: tatarstan.ru
Изменить размер текста:

В Казани откроется Евразийское отделение Всемирного паркового конгресса World Urban Parks. Соответствующее соглашение было подписано в пятницу, 18 октября, в “Казань Экспо” во время пленарного заседания мероприятия. Отделение будет способствовать совершенствованию создаваемых в городе пространств.

- Подписантами соглашения выступили председатель Европейского отделения всемирной ассоциации World Urban Parks, президент Ландшафтного института Ирландии Кевин Хэлпенни, помощник Президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова, руководитель «Центра Урбанистики» города Нур-Султан Асхат Садуов, партнер бюро Citymakers Петр Кудрявцев. Руководителем филиала назначена Наталия Фишман-Бекмамбетова, - сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Отметим, что в World Urban Parks прошел в Казани с 18 по 20 октября. На конгрессе был рассмотрен ряд вопросов развития компетенций по благоустройству комфортной среды, а также представлен опыт международных коллег.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане растет производство молока, яиц и мяса
В Чувашии полицейские нашли женщину, которая провела в лесу 5 дней
В Казани задержали водителя машины, который утром сумел скрылся от экипажа ДПС
Чувашия выделит 18 миллионов рублей на покупку двух автомобилей “скорой” для транспортировки новорожденных
Администрация главы Чувашии потратит 1,2 миллиона рублей, чтобы определить уровень доверия населения к местной власти
Жители Набережных Челнов собрали более 7 тысяч теплых вещей для нуждающихся
В Марий Эл неустановленный водитель устроил смертельное ДТП
В Казани экипаж ДПС устроил погоню за автомобилем без госномеров, но в итоге попал в ДТП
«Рубин» сыграл вничью в первом матче немецкого тренера «Спартака»
УНИКС проиграл «Локомотиву-Кубани» на выезде
В Казани мужчина избил свою пожилую мать, а девушка ранила ножом отца
«Ак Барс» проиграл «Салавату Юлаеву» в первом «Зелёном дерби» нового сезона
В Чебоксарах из-за ремонта перекроют улицу Хузангая
Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов – четвертый игрок в истории КХЛ, сыгравший 700 матчей в лиге
В Марий Эл в результате аварии погиб непристегнутый пассажир
УНИКС завершит выездную серию матчем против «Локомотива-Кубань»
Врачи ДРКБ прооперировали в Казани ребенка семьи из Сирии
В «Ак Барс» перешел нападающий из СКА Олег Ли
Онкодиспансер Чувашии получил новое оборудование для гастроскопии за 12,8 миллиона рублей
В Нижнекамске на пять дней перекроют движение по улице Бызова
Администрация Чебоксар возьмет в кредит еще 345 миллионов рублей
В Казани "Лексус" припарковали так, что слепой пешеход еле протиснулся
Пострадавшие в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах могут получить от страховой до 2 миллионов рублей
В Казани идут поиски пропавшего 38-летнего мужчины, который не ориентируется в пространстве
В Татарстане разыскивают неизвестный грузовик, который насмерть сбил пешехода