СЕГОДНЯ 17:04 2019-10-20T20:39:51+03:00

Он будет способствовать совершенствованию создаваемых в городе пространств

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В Казани откроется Евразийское отделение Всемирного паркового конгресса World Urban Parks. Соответствующее соглашение было подписано в пятницу, 18 октября, в “Казань Экспо” во время пленарного заседания мероприятия. Отделение будет способствовать совершенствованию создаваемых в городе пространств.

- Подписантами соглашения выступили председатель Европейского отделения всемирной ассоциации World Urban Parks, президент Ландшафтного института Ирландии Кевин Хэлпенни, помощник Президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова, руководитель «Центра Урбанистики» города Нур-Султан Асхат Садуов, партнер бюро Citymakers Петр Кудрявцев. Руководителем филиала назначена Наталия Фишман-Бекмамбетова, - сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Отметим, что в World Urban Parks прошел в Казани с 18 по 20 октября. На конгрессе был рассмотрен ряд вопросов развития компетенций по благоустройству комфортной среды, а также представлен опыт международных коллег.

ИСТОЧНИК KP.RU