В Чувашии полицейские нашли женщину, которая провела в лесу 5 дней
В пятницу, 18 октября, в полицию Алатырского района обратилась женщина, которая сообщила, что у нее пропала мать. Пенсионерка вышла из дома еще 14 числа, но обратно не вернулась. Правоохранители начали поиски пропавшей.
Сначала полицейские вместе со служебной овчаркой проверили все заброшенные дома в поселке Первомайский и опросили местных жителей. Следов преступления обнаружено не было. Тогда поиски перенеслись в лес, который находился за поселком.
- Пропавшую разыскивали более 20 человек - полицейские, местные жители, среди которых были и охотники. Все разделились по группам и, растянувшись цепочкой, шаг за шагом прочёсывали чашу, - сообщает пресс-служба МВД Чувашии.
Пенсионерка была обнаружена в субботу, 19 октября. На земле ее нашел сотрудник уголовного розыска Ильдар Маннанов. Женщина пять дней пробыла в лесу без еды и воды. Она сразу же была передана бригаде врачей. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.
ИСТОЧНИК KP.RU
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