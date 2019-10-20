Чувашия выделит 18 миллионов рублей на покупку двух автомобилей “скорой” для транспортировки новорожденных

СЕГОДНЯ 13:37 2019-10-20T13:37:01+03:00

В республике машины должны появиться не позже 16 декабря текущего года

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Стало известно, что из бюджета Чувашии выделили 18 миллионов рублей на покупку двух машины скорой медицинской помощи для транспортировки новорожденных. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, в автомобилях должны быть портативный транспортный инкубатор для младенцев, аппарат искусственной вентиляции легких, дифибриллятор-монитор, электрокардиограф трехканальный, пульсоксиметр в комплекте со взрослым и детским датчиками, редуктор-ингалятор кислородный, набор для ручной ИВЛ новорожденного, неонатальный транспортный монитор и электроотсасыватель с бактериальным фильтром.

Исполнитель тендера будет выявлен посредством аукциона 29 октября. Машины должны появиться в Чувашии не позднее 16 декабря текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU