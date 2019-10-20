Чувашия выделит 18 миллионов рублей на покупку двух автомобилей “скорой” для транспортировки новорожденных
Стало известно, что из бюджета Чувашии выделили 18 миллионов рублей на покупку двух машины скорой медицинской помощи для транспортировки новорожденных. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Согласно техническому заданию, в автомобилях должны быть портативный транспортный инкубатор для младенцев, аппарат искусственной вентиляции легких, дифибриллятор-монитор, электрокардиограф трехканальный, пульсоксиметр в комплекте со взрослым и детским датчиками, редуктор-ингалятор кислородный, набор для ручной ИВЛ новорожденного, неонатальный транспортный монитор и электроотсасыватель с бактериальным фильтром.
Исполнитель тендера будет выявлен посредством аукциона 29 октября. Машины должны появиться в Чувашии не позднее 16 декабря текущего года.
ИСТОЧНИК KP.RU