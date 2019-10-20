2019-10-20T11:19:23+03:00
Общество

Жители Набережных Челнов собрали более 7 тысяч теплых вещей для нуждающихся

Их могут получить пенсионеры и малоимущие в молодежном центре “Нур” [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба МЦ "Нур"Фото: пресс-служба МЦ "Нур"
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Жители Набережных Челнов в рамках акции “Подари тепло своей души” смогли собрать более 7 тысяч теплых вещей для нуждающихся. Они раздаются пенсионерам и малоимущим с 18 по 20 октября в молодежном центре "Нур".

Фото: пресс-служба МЦ "Нур"

Фото: пресс-служба МЦ "Нур"

Одежду жители татарстанского автограда начинали собирать в начале октября. Акция проходит уже не первый год. Она создана, чтобы помогать нуждающимся зимой.

Фото: пресс-служба МЦ "Нур"

Фото: пресс-служба МЦ "Нур"

ИСТОЧНИК KP.RU

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