Жители Набережных Челнов собрали более 7 тысяч теплых вещей для нуждающихся
Их могут получить пенсионеры и малоимущие в молодежном центре “Нур” [фото]
Фото: пресс-служба МЦ "Нур"
Изменить размер текста:
Жители Набережных Челнов в рамках акции “Подари тепло своей души” смогли собрать более 7 тысяч теплых вещей для нуждающихся. Они раздаются пенсионерам и малоимущим с 18 по 20 октября в молодежном центре "Нур".
Фото: пресс-служба МЦ "Нур"
Одежду жители татарстанского автограда начинали собирать в начале октября. Акция проходит уже не первый год. Она создана, чтобы помогать нуждающимся зимой.
Фото: пресс-служба МЦ "Нур"
ИСТОЧНИК KP.RU