2019-10-19T23:12:43+03:00
Спорт

«Рубин» сыграл вничью в первом матче немецкого тренера «Спартака»

Команды завершили игру без голов
Наиля ГАЛИМОВА
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Юрий Дюпин получил награду лучшему игроку матча.Юрий Дюпин получил награду лучшему игроку матча.Фото: Алина НИЗАМОВА
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В матче 13 тура чемпионата России «Спартак» у себя дома не смог переиграть «Рубин» – 0:0.

«Рубин» начал активно действовать у ворот хозяев поля с первых минут. Уже на 5 минуте капитан «Спартака» Самуэль Жиго едва не забил в свои ворота – мяч после касания с его головой попал в штангу.

Но к концу тайма хозяева выровняли игру. Несколько раз по ходу встречи футболисты московского клуба били по воротам Юрия Дюпина, но вратарь казанцев не допускал ошибок. В итоге именно голкипер получил награду лучшему игроку матча.

Отметим, что игра с «Рубином» стала первой для Доменико Тедеско на посту главного тренера «Спартака». Немец возглавил команду на этой неделе.

«Рубин» в третий раз в сезоне сыграл вничью. На счету команды стало 15 очков. В следующем туре команда Романа Шаронова сыграет дома против «Урала». Встреча пройдёт 25 октября и начнётся в 19:30 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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