«Ак Барс» проиграл «Салавату Юлаеву» в первом «Зелёном дерби» нового сезона

СЕГОДНЯ 18:38 2019-10-19T18:44:20+03:00

Единственный гол за матч в ворота хозяев и свой первый гол в этом сезоне забил Альберт Яруллин. Фото: Алина НИЗАМОВА

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19 октября «Ак Барс» проиграл в первом «Зелёном дерби» нового сезона. «Салават Юлаев» в Уфе обыграл гостей со счетом 3:1. Этот матч команды сыграли друг против друга в спецформе, а победителю вручили переходящий Чак-чак Cup.

Единственный гол за матч в ворота хозяев и свой первый гол в этом сезоне забил Альберт Яруллин, для которого эта игра стала 300-ой в составе «Ак Барса». Еще один юбилей на встрече отметил Данис Зарипов. Для капитана казанцев этот матч стал 700-м в КХЛ.

В следующем матче «Ак Барс» 21 октября сыграет на выезде с «Автомобилистом», игра начнётся в 17:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU