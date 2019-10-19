В Чебоксарах из-за ремонта перекроют улицу Хузангая

СЕГОДНЯ 17:39 2019-10-19T17:39:19+03:00

На период ограничения движение транспорта будет организовано в объезд. Фото: Алина НИЗАМОВА

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с 12 часов ночи 20 октября до 4 часов утра 21 октября в Чебоксарах будет ограничено движение транспортных средств по улице Хузангая от пересечения с улицы Кукшумская до пересечения с проспектом 9 Пятилетки. Ограничение связано с ремонтно-восстановительными работами.

Фото: пресс-служба мэрии Чебоксар.

На период ограничения движение транспорта будет организовано в объезд по существующей улично-дорожной сети по бульвару Эгерский, сообщили в пресс-службе мэрии Чебоксар.

ИСТОЧНИК KP.RU