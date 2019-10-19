2019-10-19T13:00:00+03:00
Спорт

УНИКС завершит выездную серию матчем против «Локомотива-Кубань»

Казанцы сыграют в Краснодаре после трудной победы в Париже
Наиля ГАЛИМОВА
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«Локомотив - Кубань» станет первым соперником из ТОП – 5 Единой лиги ВТБ.«Локомотив - Кубань» станет первым соперником из ТОП – 5 Единой лиги ВТБ.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Сегодня казанский УНИКС сыграет в гостях против краснодарского «Локомотива-Кубань» в Единой лиге ВТБ.

Эта игра для казанского клуба станет заключительной из трехматчевой выездной серии игр. В Краснодар казанцы прилетели сразу из Парижа, где с большим трудом переиграли «Нантер» в матче Кубка Европы (94:92).

В предыдущей игре в Единой лиги УНИКС крупно уступил эстонскому «Калеву» (63:85). Перед встречей в Краснодаре в активе команды Димитриса Прифтиса две победы в Кубке Европы при одном поражение, а также по победе и поражению в Лиге ВТБ.

Главный тренер УНИКС поделился ожиданиями от матча против «Локомотива». «Нам предстоит сложная игра против хорошей команды с талантливыми игроками. Самое главное для нас – контролировать нашу усталость после прошедшей игры и тяжелой дороги. Мы должны лучше играть в защите, постараться контролировать темп игры и подборы».

Встреча начнется в 17:00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажет «Матч ТВ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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