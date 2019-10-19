Врачи ДРКБ прооперировали в Казани ребенка семьи из Сирии

СЕГОДНЯ 11:59 2019-10-19T12:06:30+03:00

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Врачи казанской ДРКБ прооперировали ребенка семьи из Сирийской Арабской Республики. После тщательной диагностики, у трехлетней девочки выявили двусторонняя паховая грыжа. Это патологическое выпячивание брюшины в полость пахового канала.

Ей рекомендовали госпитализацию для эндоскопической герниорафии – хирургического вмешательства по лечению грыжи. Операция прошла успешно и в скором времени ребенка выпишут домой.

Глава семьи Альхалиф Альсерадж и его супруга живут в Татарстане в течение 5 лет. За это время у них родилась дочь, они получили образование. После окончательного восстановления малыша, семье вернется на Родину, в Дамаск, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU