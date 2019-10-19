2019-10-19T12:06:30+03:00
Общество

Врачи ДРКБ прооперировали в Казани ребенка семьи из Сирии

У трехлетней девочки диагностировали двустороннюю паховую грыжу
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Девочке рекомендовали госпитализацию для эндоскопической герниорафии.Девочке рекомендовали госпитализацию для эндоскопической герниорафии.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

Врачи казанской ДРКБ прооперировали ребенка семьи из Сирийской Арабской Республики. После тщательной диагностики, у трехлетней девочки выявили двусторонняя паховая грыжа. Это патологическое выпячивание брюшины в полость пахового канала.

Ей рекомендовали госпитализацию для эндоскопической герниорафии – хирургического вмешательства по лечению грыжи. Операция прошла успешно и в скором времени ребенка выпишут домой.

Глава семьи Альхалиф Альсерадж и его супруга живут в Татарстане в течение 5 лет. За это время у них родилась дочь, они получили образование. После окончательного восстановления малыша, семье вернется на Родину, в Дамаск, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24