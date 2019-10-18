2019-10-18T17:42:34+03:00
Экономика

ВТБ запустил вклад «Инвестиционный»

Поделиться:
Изменить размер текста:

ВТБ запустил новый вклад «Инвестиционный» с повышенной доходностью до 7,2% годовых при условии приобретения инвестиционных паев. Депозит можно открыть в рублях на 181 и 370 дней. Минимальная сумма размещения составляет 1 млн рублей.

Для открытия вклада действующим клиентам необходимо предъявить заявки на приобретение паев под управлением ВТБ Капитал Управление активами, оформленных в отделениях банка, и подтвердить их оплату. При этом сделка в инвестирование ПИФов должна пройти не позднее пяти рабочих дней, не считая дату обращения клиента. Новый сберегательный продукт можно оформить в офисах с форматом обслуживания клиентов сегмента «Привилегия».

- В соответствии со стратегией банка мы стремимся предложить нашим клиентам комплексный подход с широким набором финансовых инструментов. Для любого человека важно не только сохранить, но и приумножить свои сбережения. Новый продукт дает возможность клиентам диверсифицировать свои вложения и получить дополнительную доходность на свой депозит, - отметил руководитель департамента по работе с состоятельными клиентами – старший вице-президент ВТБ Павел Кудрявцев.

Операции пополнения и снятия средств по данному вкладу не предусмотрены, выплата процентов проводится при закрытии. При продаже инвестиционных паев до окончания срока действия вклада условия по нему не изменятся.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Онкодиспансер Чувашии получил новое оборудование для гастроскопии за 12,8 миллиона рублей
В Нижнекамске на пять дней перекроют движение по улице Бызова
Администрация Чебоксар возьмет в кредит еще 345 миллионов рублей
В Казани "Лексус" припарковали так, что слепой пешеход еле протиснулся
Пострадавшие в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах могут получить от страховой до 2 миллионов рублей
В Казани идут поиски пропавшего 38-летнего мужчины, который не ориентируется в пространстве
В Татарстане разыскивают неизвестный грузовик, который насмерть сбил пешехода
В Татарстане бизнесмену, по чьей вине погибли два человека, дали 3,5 года колонии-поселения
Детский омбудсмен Татарстана приедет в Набережные Челны, чтобы обсудить конфликт родителей и учителей школы №55
С 29 октября из аэропорта Казани запускаются новые авиарейсы в Череповец
В Татарстане ВАЗ-2114 после ДТП с иномаркой разорвало на части: один человек погиб, двое пострадали
Совет Федерации и «Ростелеком» будут вместе развивать сквозные цифровые технологии в регионах России
19 октября в Татарстане может пойти мокрый снег
Жителя Марий Эл будут судить за изнасилование дочери
«Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в спецформе с цитатой Тукая
Форум «Мой бизнес» охватит сразу три города Татарстана
К 8,5 годам колонии приговорили жителя Чувашии за убийство младшего брата
С начала 2019 года в Татарстане в два раза увеличилось число владельцев машино-мест
«Ак Барс» завершил домашнюю серию победой над «Йокеритом» в овертайме
В Казани оштрафовали водителя, катавшего подруг в лифчиках в багажнике
В Йошкар-Оле ищут пропавшего 87-летнего пенсионера, который нуждается в медпомощи
В Новочебоксарске школу закрыли на карантин из-за массовой пневмонии у детей
В Татарстане создадут региональный фонд защиты обманутых дольщиков
ВТБ развивает сотрудничество с правительством Республики Татарстан
В Казани появится прямой выезд с улицы Аббасова на Мамадышский тракт
В Чувашии пенсионер погиб из-за курения в постели