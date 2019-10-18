В Татарстане бизнесмену, по чьей вине погибли два человека, дали 3,5 года колонии-поселения

СЕГОДНЯ 17:33 2019-10-18T17:33:57+03:00

Мужчина так и не признал своей вины

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В Набережных Челнах суд признал 65-летнего бизнесмена-застройщика виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

Днем 28 декабря 2017 года на перекрестке проспекта Вахитова и улицы Машиностроительной во время строительства административного здания с гостевой автостоянкой обрушились железобетонные конструкции. В результате чего погибли двое рабочих.

Как было установлено в суде, несчастный случай произошел именно по вине бизнесмена, который привлек на работу неквалифицированных рабочих и не разъяснил им правила техники безопасности, а также не обеспечил необходимыми экипировкой и средствами защиты.

- Мужчина свою вину так и не признал. В итоге суд приговорил его к наказанию в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, ему также вменили выплатить потерпевшим миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Данное решение суда пока не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU