2019-10-18T16:54:59+03:00
Туризм

С 29 октября из аэропорта Казани запускаются новые авиарейсы в Череповец

Самолеты будут летать два раза в неделю
Олег ЛУГОВОЙ
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50-местные самолеты Bombardier CRJ-200 будут летать по вторникам и субботам.50-местные самолеты Bombardier CRJ-200 будут летать по вторникам и субботам.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Татарстанская авиакомпания запускает новые рейсы из Казани в Череповец. Летная программа по данному направлению начнет действовать с 29 октября. 50-местные самолеты Bombardier CRJ-200 будут летать два раза в неделю - по вторникам и субботам.

Так, в первом случае вылет из столицы Татарстана намечен на 19.20, а посадка в Череповце – в 21.00. Обратно авиалайнер отправиться в 22.00, а приземлиться в Казани в 23.50.

По субботам вылеты в Череповец будут осуществляться в 14.45, с прибытием в 16.30. Обратно в столицу Татарстана самолет отправится в 17.30, а приземлится в 19.10. (Для каждого из городов указано местное время – Ред.)

Сообщается, что стоимость билета в одну сторону начинается с 3 090 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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