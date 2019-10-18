С 29 октября из аэропорта Казани запускаются новые авиарейсы в Череповец
Татарстанская авиакомпания запускает новые рейсы из Казани в Череповец. Летная программа по данному направлению начнет действовать с 29 октября. 50-местные самолеты Bombardier CRJ-200 будут летать два раза в неделю - по вторникам и субботам.
Так, в первом случае вылет из столицы Татарстана намечен на 19.20, а посадка в Череповце – в 21.00. Обратно авиалайнер отправиться в 22.00, а приземлиться в Казани в 23.50.
По субботам вылеты в Череповец будут осуществляться в 14.45, с прибытием в 16.30. Обратно в столицу Татарстана самолет отправится в 17.30, а приземлится в 19.10. (Для каждого из городов указано местное время – Ред.)
Сообщается, что стоимость билета в одну сторону начинается с 3 090 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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